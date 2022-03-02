Присмотреться к Samsung и Huawei: россиянам объяснили, что происходит с iPhone

Специалист рассказал, почему из-за ограничений стоит поменять свой Apple на другую модель.

Несмотря на то, что Apple ограничил поставки своей продукции люди могут продолжать пользоваться уже имеющимися устройствами. Об этом подробнее рассказал эксперт в области компьютерных технологий, гендиректор «Диджитал Медиа» Павел Синяков, передает «Лента.ру».

По словам Синякова, возможность приобретать iPhone, iPad и другие гаджеты американской компании не пропадает.

Напомним, что некоторое время назад компания Apple остановила продажи в онлайн-магазинах на территории Российской Федерации. Если зайти на сайт магазина, то при выборе товара пишут, что в данный момент он недоступен.

Старый iPhone никто не отберет

По словам специалиста, купленную технику никто у россиян не заберет. Синяков отметил, что имеется в виду ограничение поставок. Это вовсе не означает, что пользователям будут недоступны их устройства.

«То что вы купили у вас никто не отнимет», —пояснил Синяков.

Он отметил, что если в России произойдет отключение пользователей от iCloud, то россиянам ничего не останется, как только перейти на внешние носители. Речь идет о флешках.

Альтернативный вариант

Павел Синяков рассказал, что было время, когда устройства Apple на отечественный рынок вообще привозились официально. Однако все равно были серые ввозчики. Это объяснялось тем, что компанию Apple российский рынок тогда не интересовал.

«Идея в том, что ограничение поставок не означает, что мы не сможем пользоваться устройством, это во-первых, а во-вторых, что мы не сможем их приобретать», — констатировал эксперт.

Вместо iPhone Синяков посоветовал россиянам рассмотреть устройства Samsung и Huawei.

«На рынке есть два крупных игрока: Apple и Android. Две платформы для работы. Все остальные я не считаю, они есть, но с использованием устройств от Microsoft мы можем попасть в ту же ловушку, что и с Apple».

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