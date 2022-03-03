Миллиардер Роман Абрамович продаёт ФК «Челси»

Миллиардер Роман Абрамович продаёт ФК «Челси»
Роман Абрамович. Фото: Instagram "_roman_abramovich_"

По словам Романа Абрамовича, футбольный клуб «Челси» он продает, исходя из интересов ФК.

Российский миллиардер объяснил, что данное решение основано на интересах самого футбольного клуба, спонсоров и его болельщиков.

В среду, 2 марта, на сайте ФК «Челси» были опубликованы данные, согласно которым футбольный клуб будет продан. Слова владельца команды, миллиардер Романа Абрамовича передает «РБК».

Российский бизнесмен объяснил, что действует, исходя из интересов клуба.

«Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», – поясни Абрамович.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита».

роман абрамович футбол челси


 

Новости партнеров
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
Миллиардер Роман Абрамович продаёт ФК «Челси»
Магазин H&M приостановил продажи в России из-за ситуации на Украине
Не хотел сдаваться: мошенника в Ленобласти задержали с перестрелкой
Евросоюз запретил продавать банкноты евро в Россию
Очевидец ДТП рассказала о чудовищных подробностях смертельного ДТП у ...
Пулковская таможня пресекла контрабанду касок и бронежилетов
Лидер РФ Путин обговорил с премьером Израиля Беннетом конфликт на Украине
Соединенные Штаты ввели санкции против российского оборонного сектора