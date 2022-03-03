Миллиардер Роман Абрамович продаёт ФК «Челси»

По словам Романа Абрамовича, футбольный клуб «Челси» он продает, исходя из интересов ФК.

Российский миллиардер объяснил, что данное решение основано на интересах самого футбольного клуба, спонсоров и его болельщиков.

В среду, 2 марта, на сайте ФК «Челси» были опубликованы данные, согласно которым футбольный клуб будет продан. Слова владельца команды, миллиардер Романа Абрамовича передает «РБК».

Российский бизнесмен объяснил, что действует, исходя из интересов клуба.

«Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», – поясни Абрамович.

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