Магазин H&M приостановил продажи в России из-за ситуации на Украине

Магазин H&#038;M приостановил продажи в России из-за ситуации на Украине
Продажа одежды H&M приостанавливается в России. Фото: Pixabay

Ранее сообщалось, что магазин H&M приостановил онлайн-продажи на территории Российской Федерации. Отмечалось, что при переходе на официальный сайт магазина, появляется следующее уведомление.

«HM.com временно не работает», — говорилось в сообщении.

Однако ночью, 2 марта, уже стало известно, что H&M временно приостанавливает продажи в РФ. Виной всему ситуация, сложившаяся на Украине.

«H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег», — говорится в сообщении компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японская компания Toyota приостанавливает производство автомобилей в России в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.

H&M политика Россия украина


 

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