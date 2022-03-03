Уборочная техника проехала мимо Стрельны и Петергофа

Уборочная техника проехала мимо Стрельны и Петергофа
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также активно убирают Приморский, Невский, Красногвардейский, Кировский и другие районы. Меньше всего машин видно на окраинах: Пушкине, Павловске, Петергофе, Шушарах, Сестрорецке. Не наблюдается уборочной техники в Кронштадте и Стрельне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погоды в четверг, 24 февраля. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

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