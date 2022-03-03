В конгрессе США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России

Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект о введении санкций против всех госпредприятий России, в том числе в отношении «Газпрома», «Роснефти» и RT, из-за событий на Украине.

Предполагается, что закон о новых санкциях лишит компании «доступа к важнейшему американскому капиталу».

По словам автора законопроекта, сенатора Чака Грассли, Вашингтон должен сделать «все доступные шаги», чтобы отрезать Россию от финансовых ресурсов Соединенных Штатов.

Ранее Соединенные Штаты Америки и их союзники ввели новые санкции против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. В Белом доме заявили, что в координации с союзниками Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий. Отмечается, что это существенно ограничить военную машину России. Кроме этого, данные санкции коснутся и Белоруссии, потому что о «она позволила Путину вторгнуться на Украину». Заявляют, что в список внесли 22 оборонных предприятия России. В том числе и фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для вооруженных сил РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из России.