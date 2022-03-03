После пожара на Октябрьской набережной нашли обгоревший труп

Утром 3 марта в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на Октябрьской набережной, 31, сгорела бытовка. Во время разбора завалов после пожар обнаружили обгоревший труп. Сообщение о возгорании поступило в 05:22 мск.

Полностью сгорела дощатая, 2-х ярусная , размером 3х6 метров бытовка. Справиться с огнем удалось в 05:53 мск.

При разборе сгоревших конструкций обнаружен погибший мужчина. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.