Россиян призвали как можно быстрее расстаться с кредитами

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперт рассказал, что нужно в ближайшее время сделать россиянам в условиях экономического кризиса. Для начала необходимо погасить все кредиты.

По мнению гендиректора финансового маркетплейса Сергея Леонидова, любые долги перед финансовыми учреждениями должны быть погашены как можно быстрее. В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей, передает РИА Новости.

Начать Леонидов советует с микрозаймов, ставки по которым сегодня максимально велики. А если останутся свободные средства, то их выгоднее всего хранить на банковских вкладах. При этом стоит остановить выбор на тех, которые можно пополнять на минимальные суммы. Это позволит пополнять депозит при первой возможности.

Наличные разумнее всего хранить на картах разных банков, и желательно, чтобы они обслуживались разными платежными системами. Часть денег Леонидов рекомендует держать на обычно накопительном счете в банке.

Покупка валюты сейчас не лучший вариант сберечь деньги от инфляции. Пока курс доллара и евро очень высокий, но что с ним будет дальше – неизвестно. Если такое решение все же будет принято, то сделку выгоднее совершать через брокерский счет. Так можно купить валюту по реальной стоимости без накрутки банков.

Ранее сообщалось, что в условиях ужесточения санкций ключевая ставка Центробанка была повышена до 20 процентов. По этой причине ставки по кредитам начнут повышаться. При самом неблагоприятном прогнозе есть вероятность того, что финансовые учреждения начнут пересматривать договоры по ранее заключенным договорам, что сделает их менее выгодными для заемщиков.

При этом возросли и ставки по вкладам. Держать деньги на них стало выгоднее, так как многие банки предлагают оформить депозиты под 18 процентов годовых. Есть продукты, предусматривающие краткосрочное хранение средств. По ним получение прибыли возможно уже через несколько месяцев.