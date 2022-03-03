Турция объявила об отмене ряда ограничений по COVID

Турция объявила об отмене ряда ограничений по COVID
Условия въезда в Турцию пока остаются прежними. Фото: unsplash

Министерство здравоохранения Турции отменило масочный режим и ПЦР-тесты для людей без симптомов инфекции COVID-19.

Средства индивидуальной защиты больше не потребуются на открытом воздухе и в закрытых вентилируемых помещениях. Кроме того, у граждан не будут требовать ПЦР-тест при отсутствии симптомов ковида.

Как сообщили «РИА Новости», в министерстве также рассказали об отмене практики «закрытия классов» в случае в единичных случаях инфицирования коронавирусом. Маски рекомендуется носить с собой. Их нужно надевать, например, во время общения с пожилыми людьми и хроническими больными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 4 марта в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах. Другие установленные ограничения, в частности ношение масок, продлеваются до 30 апреля.

коронавирусная пандемия пцр-тест турция


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Ещё на Gazeta.SPb
Турция объявила об отмене ряда ограничений по COVID
Спрятал в бочке и поджег: в Ленобласти раскрыто жестокое убийство
На Светлановском проспекте пешеход погиб под колесами автомобиля
В Петербурге после обнаружения трупа младенца возбуждено дело об убийстве
Школьник попал в больницу после отравления наркотиками в Петербурге
На Варшавской улице мужчина ударил ножом соседа из-за шума
Атлантический циклон принесет в Петербург снег
В Москве отменили QR-коды и другие ковидные ограничения