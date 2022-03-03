Турция объявила об отмене ряда ограничений по COVID

Министерство здравоохранения Турции отменило масочный режим и ПЦР-тесты для людей без симптомов инфекции COVID-19.

Средства индивидуальной защиты больше не потребуются на открытом воздухе и в закрытых вентилируемых помещениях. Кроме того, у граждан не будут требовать ПЦР-тест при отсутствии симптомов ковида.

Как сообщили «РИА Новости», в министерстве также рассказали об отмене практики «закрытия классов» в случае в единичных случаях инфицирования коронавирусом. Маски рекомендуется носить с собой. Их нужно надевать, например, во время общения с пожилыми людьми и хроническими больными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 4 марта в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах. Другие установленные ограничения, в частности ношение масок, продлеваются до 30 апреля.