С 4 марта петербуржцы смогут посещать общественные места без QR-кодов

В пятницу, 4 марта, в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти Северной столицы подписали постановление о внесении изменений в постановление городского правительства № 121, по которому жители и гости города при посещении общественных мест больше не обязаны предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты и документы о перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения омикрон-штамма.