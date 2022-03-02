С 4 марта петербуржцы смогут посещать общественные места без QR-кодов

С 4 марта петербуржцы смогут посещать общественные места без QR-кодов
С 4 марта петербуржцы смогут посещать общественные места без QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb.ru

В пятницу, 4 марта, в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти Северной столицы подписали постановление о внесении изменений в постановление городского правительства № 121, по которому жители и гости города при посещении общественных мест больше не обязаны предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты и документы о перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Таким образом, с 4 марта посетители получат возможность посещать все объекты и мероприятия без QR-кодов. Также, теперь не обязательно переводить на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, рекомендации по самоизоляции снимаются.

Следующим изменением стало то, что мероприятия численностью до 100 человек можно проводить без согласования с исполнительными органами власти города.

В ресторанах Санкт-Петербурга открываются детские игровые комнаты, и, кроме того, исключаются требования, которые ограничивают предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов и других заведений.

Уточняется, что другие установленные ограничения, в частности ношение масок, продлеваются до 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения омикрон-штамма.

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