Петербургское котосообщество не будет вводить контр-санкции против Mеждународной федерации кошек

Петербургское котосообщество не будет вводить контр-санкции против Mеждународной федерации кошек
Петербуржские животные не планируют вводить ответные санкции. Фото: pixabay

В Северной столице хозяева котов и кошек не планируют вводить ответные санкции против Международной федерации кошек (FIFE).

Организация в связи с проведением спецоперации на Украине запретила российским четвероногим участвовать в зарубежных выставках. Согласно данным на официальном сайте организации, заводчики из России не смогут вывозить и регистрировать своих питомцев в родословных книгах за пределами РФ.

Как сообщила «Мойка78», петербургское котосообщество слишком дружелюбно, чтобы отвечать тем же.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Магазин H&M приостановил продажи на территории Российской Федерации из-за ситуации на Украине. Пользователи заявили, что при переходе на официальный сайт магазина, появляется следующее уведомление — HM.com временно не работает. Ночью 2 марта уже стало известно, что H&M временно приостанавливает продажи в РФ.

коты новости СПб


 

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