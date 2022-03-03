Tele2 запустила IT-стажировку для петербургских студентов

Tele2 запустила IT-стажировку для петербургских студентов
Лучших стажеров по завершению программы трудоустроят в компании. Фото: предоставлено Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил программу стажировки для студентов петербургских вузов, обучающихся по IT-специальностям. Лучших стажеров по завершению программы трудоустроят в компании.

Tele2 в декабре 2021 года открыла набор на IT-стажировку в петербургском филиале оператора. Чтобы попасть в команду оператора связи, студенты прошли несколько этапов отбора: выполнили тестовое задание и собеседование с будущими наставниками. Из 248 заявок отобрали 8 соискателей из ведущих технических учебных заведений Санкт-Петербурга: ИТМО, СПбПУ, СПбГУТ, СПбГУПТД, СПБКТ.

В программу попали студенты и выпускники, разбирающиеся в программировании на React Native, C#, а также изучающие автоматизацию тестирования на Java и Node.js. Для стажеров это уникальная возможность получения опыта digital-решений реальных продуктовых задач в компании с более чем 45 млн количеством пользователей, а для Tele2 – свежий нестандартный взгляд и новый пользовательский опыт молодых людей.

В рамках стажировки будущие специалисты работают в digital-команде, которая занимается созданием удобных цифровых сервисов для сотрудников компании и абонентов оператора, а также их техническим сопровождением. Ребята будут участвовать в разработке автотестов и вспомогательных сервисов работы с тестовыми данными. Стажировка проходит под руководством опытных наставников. В частности, вводный курс соискателям прочитал директор по информационным технологиям Tele2 Алексей Мартынов. Он рассказал о внутренних процессах IT-подразделения, о необходимых сотруднику компетенциях, чему можно научиться у оператора мобильной связи.

Отличительная особенность стажировки в Tele2 – она рассчитана на один год. По ее окончании у молодых людей появится возможность остаться в компании и занять вакантные позиции в IT-подразделениях. При этом, как показывает практика, вырасти до позиции джуниор-разработчика возможно и за полгода – это зависит от скорости обучения, эффективности погружения в рабочие задачи и качества их выполнения.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

«Ежегодно на стажировку в Tele2 приходят студенты из самых передовых вузов России. Мы гибко адаптируемся под нужды бизнеса и привлекаем молодых специалистов тех направлений, которые необходимы в конкретный момент времени. Что важно, наши стажеры с первого рабочего дня вовлечены в реальную рабочую деятельность наравне с коллегами. Благодаря поддержке наставников, до должности специалиста они в среднем растут от шести до двенадцати месяцев. У нас есть истории успеха руководителей, которые прошли свой карьерный пусть со стажерской скамьи, а сейчас возглавляют целые департаменты».

Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2:

«IT-специалисты в компании ответственны за большой серьезный блок задач. Мы работаем с высоконагруженными и сложными системами, обрабатываем действительно большие данные, чтобы предложить клиентам удобные и надежные сервисы. В нашем подразделении стажеры могут изучить полный цикл разработки, тестирования и внедрения, освоить различные технологические стеки. Широкий фронт задач позволит расти в разных направлениях. Для соискателей это отличная возможность показать свои способности»

Сергий Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы заинтересованы в привлечении молодых и талантливых специалистов в нашу компанию. Tele2 в последние годы стала трендсеттером на телеком-рынке страны. Мы первыми предлагаем пользователям инновационные решения, которые потом заимствуют другие операторы связи. Поэтому перспективным стажерам мы можем гарантировать интересные задачи и проекты. Наши опытные наставники научат быстро принимать решения и создавать передовые и востребованные IT-решения». По итогам 2021 года оператор Tele2 вошел в топ-10 крупнейших компаний и занял первое место среди мобильных операторов в «Рейтинге работодателей России» от hh.ru. Кроме того, компания входит в число лидеров работодателей России по уровню вовлеченности сотрудников согласно исследованию Kincentric. По итогам последнего исследования рекомендовать оператора как работодателя готовы 90% работников. Результат Tele2 на 8 п. п. опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 п. п. – лучших работодателей мира.

IT-стажировка tele2 студенты


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров
Археолог определил принцип работы древнего Стоунхенджа
Tele2 запустила IT-стажировку для петербургских студентов
Apple назвала дату весенней презентации iPhone и iPad
Россиян предупредили об угрозе блокировки смартфонов в связи с санкциями
Цены на перелеты из России за границу начали взлетать
Правительство намерено устроить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября
На карту «МИР»: ПФР перечислит россиянам по 7700 рублей