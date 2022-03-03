Tele2 запустила IT-стажировку для петербургских студентов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил программу стажировки для студентов петербургских вузов, обучающихся по IT-специальностям. Лучших стажеров по завершению программы трудоустроят в компании.

Tele2 в декабре 2021 года открыла набор на IT-стажировку в петербургском филиале оператора. Чтобы попасть в команду оператора связи, студенты прошли несколько этапов отбора: выполнили тестовое задание и собеседование с будущими наставниками. Из 248 заявок отобрали 8 соискателей из ведущих технических учебных заведений Санкт-Петербурга: ИТМО, СПбПУ, СПбГУТ, СПбГУПТД, СПБКТ.

В программу попали студенты и выпускники, разбирающиеся в программировании на React Native, C#, а также изучающие автоматизацию тестирования на Java и Node.js. Для стажеров это уникальная возможность получения опыта digital-решений реальных продуктовых задач в компании с более чем 45 млн количеством пользователей, а для Tele2 – свежий нестандартный взгляд и новый пользовательский опыт молодых людей.

В рамках стажировки будущие специалисты работают в digital-команде, которая занимается созданием удобных цифровых сервисов для сотрудников компании и абонентов оператора, а также их техническим сопровождением. Ребята будут участвовать в разработке автотестов и вспомогательных сервисов работы с тестовыми данными. Стажировка проходит под руководством опытных наставников. В частности, вводный курс соискателям прочитал директор по информационным технологиям Tele2 Алексей Мартынов. Он рассказал о внутренних процессах IT-подразделения, о необходимых сотруднику компетенциях, чему можно научиться у оператора мобильной связи.

Отличительная особенность стажировки в Tele2 – она рассчитана на один год. По ее окончании у молодых людей появится возможность остаться в компании и занять вакантные позиции в IT-подразделениях. При этом, как показывает практика, вырасти до позиции джуниор-разработчика возможно и за полгода – это зависит от скорости обучения, эффективности погружения в рабочие задачи и качества их выполнения.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

«Ежегодно на стажировку в Tele2 приходят студенты из самых передовых вузов России. Мы гибко адаптируемся под нужды бизнеса и привлекаем молодых специалистов тех направлений, которые необходимы в конкретный момент времени. Что важно, наши стажеры с первого рабочего дня вовлечены в реальную рабочую деятельность наравне с коллегами. Благодаря поддержке наставников, до должности специалиста они в среднем растут от шести до двенадцати месяцев. У нас есть истории успеха руководителей, которые прошли свой карьерный пусть со стажерской скамьи, а сейчас возглавляют целые департаменты».

Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2:

«IT-специалисты в компании ответственны за большой серьезный блок задач. Мы работаем с высоконагруженными и сложными системами, обрабатываем действительно большие данные, чтобы предложить клиентам удобные и надежные сервисы. В нашем подразделении стажеры могут изучить полный цикл разработки, тестирования и внедрения, освоить различные технологические стеки. Широкий фронт задач позволит расти в разных направлениях. Для соискателей это отличная возможность показать свои способности»

Сергий Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы заинтересованы в привлечении молодых и талантливых специалистов в нашу компанию. Tele2 в последние годы стала трендсеттером на телеком-рынке страны. Мы первыми предлагаем пользователям инновационные решения, которые потом заимствуют другие операторы связи. Поэтому перспективным стажерам мы можем гарантировать интересные задачи и проекты. Наши опытные наставники научат быстро принимать решения и создавать передовые и востребованные IT-решения». По итогам 2021 года оператор Tele2 вошел в топ-10 крупнейших компаний и занял первое место среди мобильных операторов в «Рейтинге работодателей России» от hh.ru. Кроме того, компания входит в число лидеров работодателей России по уровню вовлеченности сотрудников согласно исследованию Kincentric. По итогам последнего исследования рекомендовать оператора как работодателя готовы 90% работников. Результат Tele2 на 8 п. п. опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 п. п. – лучших работодателей мира.