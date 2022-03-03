Резко вырос пассажиропоток «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки

Резко вырос пассажиропоток &#171;Аллегро&#187; из Петербурга в Хельсинки
Резко вырос пассажиропоток "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки. Фото: РЖД

Количество желающих воспользоваться поездами «Аллегро» и отправиться в Финляндию резко выросло. Почти все билеты за сегодняшний день были распроданы.

О взлете пассажиропотока за последние дни в поездах «Аллегро» рассказали в финской государственной железнодорожной компании VR. Наблюдается повышенный спрос на билеты в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

При этом отмечается, что несмотря на почти полною продажу сегодняшних билетов в Финляндию обратно спрос существенно ниже, — выкуплена четверть доступных билетов.

В общей сложности в поезде «Аллегро» насчитывается примерно около 300 мест для пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией пока прерывать не планируют: поезда «Аллегро» продолжат ходить из Санкт-Петербурга в Хельсинки и наоборот. Финское Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало отказаться от поездок в Россию, но при этом железнодорожный путь пока открыт.

аллегро билеты железная дорога новости СПб Россия финляндия


 

Новости партнеров
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
Резко вырос пассажиропоток «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки
В польских филармониях запретили Чайковского, Шостаковича и Чехова
Netflix прекратил работу над российскими кинопроектами
Samsung уличили в занижении производительности флагманских смартфонов
В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров
Археолог определил принцип работы древнего Стоунхенджа
Tele2 запустила IT-стажировку для петербургских студентов
Apple назвала дату весенней презентации iPhone и iPad