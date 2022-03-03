Резко вырос пассажиропоток «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки

Количество желающих воспользоваться поездами «Аллегро» и отправиться в Финляндию резко выросло. Почти все билеты за сегодняшний день были распроданы.

О взлете пассажиропотока за последние дни в поездах «Аллегро» рассказали в финской государственной железнодорожной компании VR. Наблюдается повышенный спрос на билеты в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

При этом отмечается, что несмотря на почти полною продажу сегодняшних билетов в Финляндию обратно спрос существенно ниже, — выкуплена четверть доступных билетов.

В общей сложности в поезде «Аллегро» насчитывается примерно около 300 мест для пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией пока прерывать не планируют: поезда «Аллегро» продолжат ходить из Санкт-Петербурга в Хельсинки и наоборот. Финское Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало отказаться от поездок в Россию, но при этом железнодорожный путь пока открыт.