«Аллегро» пока продолжают курсировать между Петербургом и Хельсинки

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"Аллегро" пока продолжают курсировать между Петербургом и Хельсинки. Фото: РЖД

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией пока не будет прервано: поезда «Аллегро» продолжат ходить из Санкт-Петербурга в Хельсинки и наоборот.

Финское Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало отказаться от поездок в Россию, но железнодорожный путь пока все еще остается открыт. Об этом сообщает Taloussanomat со ссылкой на финскую железнодорожную компанию VR.

По утверждению директора по пассажирским перевозкам VR Топи Симолы, на которую ссылается 78.ru, движение поездов не ограничили на основе принципов ЕС и Финляндии. На настоящий момент санкции на железнодорожные перевозки не введены.

Из-за коронавирусных ограничений попасть в Финляндию сейчас могут только отдельные категории граждан России: дипломаты, студенты финских вузов, обладатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, владельцы недвижимости в Финляндии и их семьи, а также те, кто едет по служебным вопросам.

Между тем, в понедельник, 28 февраля, были утверждены новые санкции против России главами МИД 27 стран-членов ЕС. Среди них, например, — полное закрытие воздушного пространства Евросоюза для российских рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17:00 понедельника воздушное пространство Швейцарии закрыто для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой.

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