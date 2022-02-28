С 28 февраля Швейцария закрывает воздушное пространство для России

С 28 февраля Швейцария закрывает воздушное пространство для России
С 28 февраля Швейцария закрывает воздушное пространство для России. Фото: pixabay

В понедельник, 28 февраля, с 17:00 воздушное пространство Швейцарии закрыто для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой.

Швейцария приняла решение о закрытии воздушного пространства для России. Исключение составляют полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление федерального совета. Оно было опубликовано 28 февраля на сайте ведомства.

«В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России», — отмечается в заявлении.

Ограничение начало действовать с 15.00 (17.00 мск) 28 февраля. Также с понедельника ЕС запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга на фоне закрытия воздушного пространства ряда европейских стран.

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