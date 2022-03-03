Посольство России ждет от Канады объяснений по поводу задержки самолета с россиянам

Посольство России ждет от Канады объяснений по поводу задержки самолета с россиянам
Посольство России ждет от Канады объяснений по поводу задержки самолета с россиянам. Фото: pixabay

Посольство России в Оттаве продолжает работать над ситуацией с задержкой самолета с россиянами на борту в Канаде. Дипломаты ждут ответ от МИД Канады.

Посольство России отреагировало на информацию о задержании самолета в Канаде. Глава дипмиссии Олег Степанов рассказал, что обратился в МИД Канады и ждет объяснений ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осведомлены об этом. Продолжаем добиваться ответа от МИД Канады. Наш консул разбирается в ситуации», — подчеркнул Степанов.

Также глава дипмиссии отметил, что утром 3 марта посольство не имело никакой информации о происшествии. Также, сообщается, что на настоящий момент никто из предполагаемых граждан России с задержанного самолета в посольство не обращался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что о задержке частного самолета с россиянами на борту рассказал в Twitter глава Минтранса страны Омар Альхабра.

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