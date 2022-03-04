Шольц: Германия начала закупать газ в обход России, но также получает российский уголь и нефть

Шольц: Германия начала закупать газ в обход России, но также получает российский уголь и нефть
Германия начала закупать газ в обход России, но также получает российский уголь и нефть. Фото: Pixabay

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Германия начала закупать газ в обход Российской Федерации.

При том, что, по заявлению Олафа Шольца, Германия начала закупать газ в обход, она все еще получает российские поставки энергоносителей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

До этого в отношении Росси были введены санкции, в том числе остановка введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2».

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц.

При этом канцлер Германии добавил, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.

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