Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар

Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар
Пожарные борются с огнем. Фото: pixabay

Около Запорожской атомной электростанции на Украине произошел пожар. Возгорание началось за ее пределами.

На станции отключен один из энергоблоков, сообщает РИА «Новости». По состоянию на 02:26 (03:36 мск), в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвертый блок).

«Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», — отметила Госслужба по ЧС

Представитель пресс-службы расположенной на востоке Украины Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

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