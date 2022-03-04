Уборочной техники почти не видно в Московском районе

Уборочной техники почти не видно в Московском районе
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики и другая техника.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Мало машин в Московском и Калининском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погоды в четверг, 24 февраля. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

московский район спецтехника уборочная техника


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам назвали импортные продукты из санкционной зоны риска
Уборочной техники почти не видно в Московском районе
Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар
Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в ...
Эксперт рассказала, какой сон является самым эффективным
Российские пенсионеры по старому образцу смогут получить до 38 тысяч
Российские стоматологи подняли цены на 15% из-за изменения курса валют и ...
С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен