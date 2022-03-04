Уборочной техники почти не видно в Московском районе

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики и другая техника.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Мало машин в Московском и Калининском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погоды в четверг, 24 февраля. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.