Джонсон по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Джонсон по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
Борис Джонсон. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский 4 марта обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС.

В канцелярии главы британского правительства отметили, что Джонсон планирует созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения этого инцидента

Около Запорожской атомной электростанции на Украине произошел пожар.

Спасатели тушат горящее рядом Запорожской АЭС здание. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

По данным украинской Госслужбы по ЧС, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины в результате операции были выведены из строя. Кроме этого, 24 февраля ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военными отдельного батальона охраны АЭС Украины сумели договориться о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

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