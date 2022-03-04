Инфекционист заявил, что пандемия коронавируса не закончится в ближайшие годы

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что уровень заболеваемости будет как увеличиваться, так и снижаться, но это не будет говорить об окончании пандемии.

С начала пандемии в России выявлено 16 685 850 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 011 летальных исходов, выздоровели 14 102 684 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблемы с обонянием бывают у большинства перенесших коронавирус. Доктор добавил, что потеря обоняния длится более двух месяцев, то для восстановления придется использовать медикаментозные способы, применяемые при поражении центральной нервной системы.