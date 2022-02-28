Невролог рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса

Россиянам дали советы по восстановлению обоняния после коронавируса. Фото: pexels.com

Россиянам дали советы по восстановлению обоняния после коронавируса. Фото: pexels.com

Жителям России рассказали, как восстановить обоняния после новой коронавирусной инфекции.

Российский врач-невролог АО «Медицина», член Европейской академии неврологии Галина Чудинская объяснила, что длительную потерю обоняния после ковида можно вылечить, передает «Газета.Ru».

Проблемы с обонянием бывают у большинства перенесших коронавирус.

Доктор добавил, что потеря обоняния длится более двух месяцев, то для восстановления придется использовать медикаментозные способы, применяемые при поражении центральной нервной системы.

Специалист объяснила, что если обоняние исчезло еще в самом начале пандемии и до сих пор не восстановилось, шанс на восстановление все же есть.

«Даже передовые технологии и программы реабилитации после коронавирусной инфекции, разработанные специалистами медицинских центров, помогут вернуть любимые ароматы и вкусы», — порекомендовал эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал орех, избавляющий от хронической усталости.