Всего пару штук: врач назвал орех, избавляющий от хронической усталости

Справиться с постоянной усталостью можно с помощью фисташек. Фото: Pixabay

Справиться с постоянной усталостью можно с помощью фисташек. Фото: Pixabay

Доктор рассказал, как можно справиться с хронической усталостью. Есть один продукт, который может побороть плохое самочувствие.

Доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Мамонов порекомендовал всем россиянам, встретившимся с хронической усталостью, начать употреблять фисташки. Систематическое поедание данного ореха поможет избавиться от симптомов. Об этом сообщает агентство «Москва».

Так, в фисташках есть белок, пищевые волокна, а также витамины групп B1 и B6. Симптомы хронической усталости можно победить за счет тонизирующего воздействия на организм полезных веществ.

Александр Мамонов предупредил, что фисташки не рекомендуется есть, запивая их алкогольными напитками. В таком случае польза орехов этим нивелируется.

Соленые орешки — популярная закуска к спиртосодержащим напиткам. Данное сочетание не окажет благотворного влияния, так как соль задерживает жидкость в организме, а алкоголь сводит на нет полезные свойства орехов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что есть такие виды рака, которые безопасны. Врач рассказал о «безвредной онкологии». В народе принято считать, что если появилось новообразование, то это непременно опаснейший рак. Однако это не так.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что врач рассказал, как справиться метеозависимым от последствиями магнитных бурь. Известно, что магнитные бури возникают вследствие вспышек на солнце. В таком состоянии метеозависимому человеку необходимо как следует высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, а также не переусердствовать с нагрузками.