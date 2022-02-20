Есть такие виды рака, которые безопасны: врач рассказал о «безвредной онкологии»

По словам главного врача онкоцентра «Лапино-2», бывают такие онкологические заболевания, которые безопасны.

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов рассказал, что не всех видов рака необходимо бояться. Существуют такие онкологические заболевания, которые не слишком опасны для человека, передает «Российская газета».

В народе принято считать, что если появилось новообразование, то это непременно опаснейший рак. Однако это не так. Существуют опухоли, которые увеличиваются в размерах довольно медленно, они и метастазов не дают. Таким образом, появившаяся проблема может не требовать какого-либо лечения. Данные опухоли называют доброкачественными.

Но если доброкачественная опухоль вдруг быстро начинает расти или же доставляет болезненные ощущения человеку, воспаление ликвидируют. Зачастую удаляют новообразование хирургическим путем. Однако от некоторых опухолей возможно избавиться при помощи медикаментозной терапии.

Стоит ответить, что доброкачественные опухоли очень редко становятся злокачественными.

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