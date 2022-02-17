Названы 7 симптомов рака желудка. У кого есть один из признаков, должен срочно провериться

В Великобритании исследователи назвали семь предупреждающих симптомов рака желудка у человека.
Об этом рассказал глава клиники внутренней онкологии в Евангелической клинике Эссен-Митте Михаэль Шталь, передает Focus Online.
По словам врача, рак желудка диагностируется намного реже, если сравнивать с онкологией толстой кишки и молочной железы. Однако патология имеет ряд неблагоприятных последствий.
Специалист добавил, что это заболевание тяжелее других видов рака диагностируется на ранней стадии, что усугубляет ситуацию и снижает шансы на выздоровление.
К ранней симптоматике данного недуга доктор отнес следующие проявления:
- давление в желудке и чувство сытости;
- постоянный дискомфорт в области желудка;
- отрыжка;
- тошнота;
- рвота;
- газы;
- отсутствие аппетита.
По словам эксперта, каждый, у кого есть хотя бы один из этих признаков в течение более 3 недель, должен проверить их у доктора.
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