Врач рассказал, как справиться метеозависимым от последствиями магнитных бурь

Эндокринолог рассказала, как избавиться от последствий магнитных бурь. Фото: pixabay

Эндокринолог рассказала, как избавиться от последствий магнитных бурь. Фото: pixabay

Врач-эндокринолог поведала, что делать, чтобы, наконец, избавиться человеку от последствий магнитных бурь.

Доктор Елена Жучкова объяснила в беседе с агентством «Прайм», как пережить магнитные бури.

Известно, что магнитные бури возникают вследствие вспышек на солнце. В таком состоянии метеозависимому человеку необходимо как следует высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, а также не переусердствовать с нагрузками.

Когда случаются магнитные бури, граждан может беспокоить голова, появляться чувство тревоги, снижаться работоспособность, обостряться хронические заболевания, а также повышаться артериальное давление.

Помимо прочего, добавляет врач, отмечается повышенная склонность к образованию тромбов, гипоксия тканей и снижение газообмена.

К сожалению, в это время вырастает количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и усиливается мигрень.

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