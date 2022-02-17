Какой пульс может привести к инфаркту: ответ врача

В норме высокий пульс может появляться при повышенной активности или сильном волнении. Но если его сила превышает 100 ударов в минуту даже при незначительных физических или эмоциональных нагрузках – это явный повод обратиться к врачу.
Об этом изданию «Прайм» рассказал заведующий отделением терапии ММЦ МЕДСИ на Мичуринском Михаил Кобрянов. По его словам, частые проявления тахикардии требуют незамедлительного обследования у специалиста.
В таких случаях нужно сделать ЭКГ, суточное холтеровское мониторирование. Затем необходимо предоставить полученные результаты обследования кардиологу и проконсультироваться с ним по дальнейшему лечению патологии.
Если пациент ранее обращался к врачу с тахикардией и получил предписания, то ему уже известно, как не допускать рецидивов. Нужно снова начать придерживаться ранее полученных рекомендаций.
Особого внимания требует ситуация, когда к повышенному пульсу присоединяются другие тревожные симптомы: внезапная потливость, потемнение в глазах, головокружение и слабость.
Такое предобморочное состояние часто сопровождает резкое снижение давления до отметки ниже 100. Оно требует незамедлительной медицинской помощи – нужно позвонить в скорую помощь.
Михаил Кобрянов напомнил простые рекомендации, которые помогают избежать новых приступов тахикардии и сохранить здоровье. Как и при любых сердечных заболеваниях, необходимо воздерживаться от алкоголя, табака, крепкого кофе и чая.
Также нужно держать в норме вес, ложиться спать в одно и то же время и по возможности избегать стрессовых ситуаций. Сама по себе тахикардия не является болезнью, но этот опасный симптом заставляет может приводить к ишемической болезни сердца и вызывать инфаркты.