Какой пульс может привести к инфаркту: ответ врача

Если пульс превышает 100 ударов в минуту – это явный повод обратиться к врачу. Фото: Pixabay

Если пульс превышает 100 ударов в минуту – это явный повод обратиться к врачу. Фото: Pixabay

В норме высокий пульс может появляться при повышенной активности или сильном волнении. Но если его сила превышает 100 ударов в минуту даже при незначительных физических или эмоциональных нагрузках – это явный повод обратиться к врачу.

Об этом изданию «Прайм» рассказал заведующий отделением терапии ММЦ МЕДСИ на Мичуринском Михаил Кобрянов. По его словам, частые проявления тахикардии требуют незамедлительного обследования у специалиста.

В таких случаях нужно сделать ЭКГ, суточное холтеровское мониторирование. Затем необходимо предоставить полученные результаты обследования кардиологу и проконсультироваться с ним по дальнейшему лечению патологии.

Если пациент ранее обращался к врачу с тахикардией и получил предписания, то ему уже известно, как не допускать рецидивов. Нужно снова начать придерживаться ранее полученных рекомендаций.

Особого внимания требует ситуация, когда к повышенному пульсу присоединяются другие тревожные симптомы: внезапная потливость, потемнение в глазах, головокружение и слабость.

Такое предобморочное состояние часто сопровождает резкое снижение давления до отметки ниже 100. Оно требует незамедлительной медицинской помощи – нужно позвонить в скорую помощь.

Михаил Кобрянов напомнил простые рекомендации, которые помогают избежать новых приступов тахикардии и сохранить здоровье. Как и при любых сердечных заболеваниях, необходимо воздерживаться от алкоголя, табака, крепкого кофе и чая.

Также нужно держать в норме вес, ложиться спать в одно и то же время и по возможности избегать стрессовых ситуаций. Сама по себе тахикардия не является болезнью, но этот опасный симптом заставляет может приводить к ишемической болезни сердца и вызывать инфаркты.