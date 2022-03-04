WhatsApp обзавелся новой функцией

WhatsApp обзавелся новой функцией
WhatsApp. Фото: Pixabay

В мессенджере WhatsApp теперь можно оставлять реакцию на сообщения собеседника.

Как сообщает портал WABetaInfo, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Для того, чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, которая появляется, если навести курсор на правый угол сообщения.

Альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для ПК. Классический способ предусматривает наличие специальной кнопки с «реакцией» напротив сообщения собеседника.

Перечисленные варианты доступны для бета-версии мессенджера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

WhatsApp мессенджер функции


 

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