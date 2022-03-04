Петербурженка перевела «брокерам» почти 3 млн рублей

В Невском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 3 марта в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на Искровском проспекте. По ее словам, в сентябре 2017 года она увидела в Сети рекламу брокерской организации «X90» и связалась с ней через электронную почту. Под предлогом быстрого заработка представитель организации убедил ее перейти по ссылке и заполнить данные своей банковской карты и перевести денежные средства в размере 2 055 026,69 рублей на неизвестный счет.

После чего брокерская организация перестала выходить на связь. В январе 2018 года пенсионерка нашла сайт компании CHARGEBAC и завела переписку с ее представителем через электронную почту. Под предлогом возврата денежных средств, переведенных компании «Х90» и страховки, представитель организации убедил ее перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, после чего с ее карты было списано 777 533,33 рубля.

Общая сумма ущерба 2 832 560,02 рублей. Возбуждено уголовное дело.