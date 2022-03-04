Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Борис Пиотровский будет координировать и контролировать деятельность Комитета по культуре, Комитета по физической культуре и спорту, а также Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В сферу влияния Максима Мейксина вошли Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет территориального развития, а также отдел по связям с религиозными объединениями.

Ранее сообщалось о том, что совет директоров телеканала «Санкт-Петербург» возглавил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Еще в сентябре 2020 года сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис Пиотровский получил должность зампредседателя комитета по культуре. В январе 2021 года его назначают вице-губернатором Санкт-Петербурга. Борис Пиотровский городском правительстве занимается вопросами культуры и спорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце 2021 года глава Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский стал обладателем одной из самых престижных российских наград для учёных, — Демидовской премии.