Какие товары могут исчезнуть с полок российских магазинов

Западные санкции, затронувшие экономический сегмент, продолжают оказывать влияние на жизнь простых россиян. Ограничения препятствуют взаиморасчетам России с зарубежными компаниями, и это может негативно повлиять на поставки некоторых товаров в страну, пишет Ura.ru.

Ряд позиций окажется под угрозой исчезновения на российском рынке, считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Однако это не касается продуктов питания первой необходимости. Возможны перебои с поставками отдельных позиций, например, кофе.

По мнению кандидата экономических наук, велика вероятность того, что российскому покупателю станут недоступны некоторые виды бытовой техники. Также не исключается, что у поставщиков возникнут трудности с ввозом туалетной бумаги. Если возникнет дефицит, то он повлечет за собой неминуемый рост цен.

Аналитик «Арикапитал» пояснил, что о вероятном исчезновении с прилавков такого продукта, как кофе, уже сообщалось. Несмотря на то, что Бразилия, Колумбия, Вьетнам и другие страны, производящие кофе, в санкциях не участвуют, сложившаяся на рынке ситуация затронула и их. С закупками кофе уже возникли трудности у многих поставщиков.

Ранее сообщалось, что в России есть достаточные запасы по большинству продовольственных товаров. Российские производители поставляют на рынок почти сто процентов от объема потребляемой крупы.

Достаточно высока доля местной мясной продукции, овощей. Чуть больше россияне зависят от поставок молочной продукции, однако и здесь доля местного продукта намного выше, чем импортного. А вот своими фруктами граждане обеспечены только на 40 процентов. Для того, чтобы расширить площадь садов и начать получать урожай, нужно 3-4 года