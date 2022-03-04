Госдума приняла закон, позволяющий оперативно повышать пенсии россиян

Госдума приняла закон, позволяющий оперативно повышать пенсии россиян
Правительство получает право устанавливать особенности регулирования в области оказания социальной помощи населению. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Госдума приняла законопроект, дающий право правительству оперативно индексировать пенсии граждан.

Речь идет о законе «О государственной социальной помощи». Теперь правительство сможет устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законодательством, а также дополнительно индексировать социальные пенсии и увеличивать стоимость пенсионного коэффициента.

Как сообщили «РИА Новости», закон также предусматривает право на определение особенности установления и исчисления МРОТ и увеличения прожиточного минимума в целом по стране.

Отмечается, что такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в текущем году в России состоится ещё как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

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