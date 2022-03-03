В Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году

В Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году
По словам специалиста, власти готовы оказать дополнительную поддержку пенсионерам и малоимущим гражданам в случае ухудшения экономики. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В текущем году в России состоится ещё как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, с 1 апреля выплаты по социальным пенсиям увеличат на 7,7%. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября.

Пенсии для работающих граждан увеличат с 1 августа, вот только выплачивать их не будут, сообщила эксперт в беседе с URA.ru.

При этом пенсия с надбавкой начнёт поступать только после увольнения гражданина, заключила Бессараб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 марта в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Госдума пенсии Россия


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году
В Петербурге зафиксировано 3 562 новых случая коронавируса
На Гражданском проспекте иномарка сбила двух пенсионерок, одна погибла
Турция объявила об отмене ряда ограничений по COVID
Спрятал в бочке и поджег: в Ленобласти раскрыто жестокое убийство
На Светлановском проспекте пешеход погиб под колесами автомобиля
В Петербурге после обнаружения трупа младенца возбуждено дело об убийстве
Школьник попал в больницу после отравления наркотиками в Петербурге