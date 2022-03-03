В Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году

По словам специалиста, власти готовы оказать дополнительную поддержку пенсионерам и малоимущим гражданам в случае ухудшения экономики. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

По словам специалиста, власти готовы оказать дополнительную поддержку пенсионерам и малоимущим гражданам в случае ухудшения экономики. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В текущем году в России состоится ещё как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, с 1 апреля выплаты по социальным пенсиям увеличат на 7,7%. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября.

Пенсии для работающих граждан увеличат с 1 августа, вот только выплачивать их не будут, сообщила эксперт в беседе с URA.ru.

При этом пенсия с надбавкой начнёт поступать только после увольнения гражданина, заключила Бессараб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 марта в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.