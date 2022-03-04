Мосбиржа назвала размер комиссии при покупке валюты для компаний

Для российских компаний комиссия в размере 12% будет действовать. Фото: pixabay

Для российских компаний комиссия в размере 12% будет действовать. Фото: pixabay

Биржевая комиссия при покупке валюты на бирже для российских компаний с 4 марта составит 12%. С компаний-импортеров комиссия взиматься не будет.

Соответствующее решение принял Банк России. Комиссия коснется российских компаний, имеющих прямой доступ к валютному рынку Мосбиржи, при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов.

Как сообщила биржа, 4 марта ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования.

Напомним, ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка. По словам экспертов, их не будет до 7 марта. Ранее ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий.