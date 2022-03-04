«Яндекс» предупредил о возможном дефолте из-за санкций

"Яндекс" контролирует первую в России поисковую систему, запущенную в 1997 году. Фото: pixabay.com

"Яндекс" контролирует первую в России поисковую систему, запущенную в 1997 году. Фото: pixabay.com

Российская компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования.

Речь идет о бондах под 0,25% с датой погашения в 2025 году составляют $1,25 млрд, которые компания не сможет погасить и будет обязана признать дефолт, сообщили на сайте организации.

В понедельник, 28 февраля, Центробанк РФ заявил, что Московская фондовая биржа не будет работать по меньшей мере до пятницы, 4 марта. Кроме того, торговлю ценными бумагами российских компаний, чьи акции или их часть зарегистрированы в Соединенных Штатах, приостановили на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq.

Как подчеркнули на сайте транснациональной корпорации, «Яндекс» не обладает ресурсами, необходимыми для полного выкупа Нот».

Напомним, ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка. По словам экспертов, их не будет до 7 марта. Ранее ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий.

Сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

После начала спецоперации России на Украине на РФ наложили беспрецедентные санкции, в том числе отключение крупных банков от системы SWIF.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конгрессе США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России. Предполагается, что такие меры лишат компании «доступа к важнейшему американскому капиталу».

Ранее Соединенные Штаты Америки и их союзники ввели новые санкции против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. В Белом доме заявили, что в координации с союзниками Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий. Заявляют, что в список внесли 22 соответствующих предприятия России. В том числе и фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для вооруженных сил РФ.