Банк России решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи 4 марта

24 февраля после начала спецоперации России на Украине российские индексы упали до минимальных значений за всю историю. Фото: Pixabay

24 февраля после начала спецоперации России на Украине российские индексы упали до минимальных значений за всю историю. Фото: Pixabay

ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Торги в этой секции не проводятся пятый день.

Напомним, 24 февраля после начала спецоперации России на Украине российские индексы упали до минимальных значений за всю историю.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.