Миллионер из Казахстана: стал известен второй участник нового «Холостяка»

Девятый сезон шоу «Холостяк» стартует на телеканале ТНТ 12 марта. Теперь завидных женихов в проекте будет двое. Встретить свою вторую половинку среди претенденток попробует бизнесмен и фермер Александр Гранков, а компанию ему составит миллионер из Казахстана.

Совсем недавно стало известно, что вторым участникам популярного шоу стал 26-летний Димаш Адилет. Молодой человек говорит на трех языках: русском, английском и французском. Он получил три высших образования и написал диссертацию по теме «Психология любви». «Холостяк» любит бокс и обожает мотоциклы, рассказали создатели шоу в официальном Instagram проекта.

В личном Instagram-аккаунте Димаша можно увидеть снимки из путешествий с проживанием в элитных отелях, его фото на фоне дорогих автомашин, яхт и других дорогих атрибутов жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый сезон шоу «Холостяк» преподнесет массу сюрпризов зрителям, которые привыкли к устаревшему формату. Теперь многое будет зависеть от выбора самой женщины, так что холостякам придется побороться за их внимание.