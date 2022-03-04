В Банке России прокомментировали изменения в работе Visa и MasterCard

Многие россияне опасаются перебоев в работе пластиковых карточек и задумываются о том, чтобы обналичить средства, которые на них хранятся. Стоит ли бежать в банкомат и снимать все деньги? PRIMPRESS приводит ответ специалистов Центробанка.

Пластик Visa и MasterCard сегодня имеется у большинства жителей России. 3 марта сотрудники банка России дали подробные ответы на вопросы, какие изменения ждут держателей таких карт после принятия антироссийских санкций.

Регулятор сообщает, что сегодня такие карты по-прежнему действуют в России, и никаких неполадок в работе быть не должно. Санкции никак не затрагивают внутренние финансовые операции россиян, поэтому перебои исключены. Можно смело пользоваться терминалами оплаты или производить переводы с карты на карту.

Опасаться последствий нужно только узкому кругу россиян. А именно тем, кто владеет картой Visa или MasterCard подсанкционного банка и находится за границей. Сейчас они лишены возможности совершать покупки и оплачивать услуги посредством пластика. В числе кредитных учреждений, изолированных от системы SWIFT, оказались Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк и другие.

Кроме того, такие карты могут перестать обслуживаться системами бесконтактной оплаты ApplePay и GooglePay. Не исключены проблемы и с оплатой покупок на зарубежных торговых площадках. Если онлайн-магазин принадлежит стране, поддержавшей изоляцию России, то платеж совершить не удастся.

Ранее стало известно, что Сбербанк принял решение покинуть финансовый рынок Европы. Такое решение принято в связи с оттоком капитала и угрозой безопасности сотрудникам офисов. Все, кто хранил средства на депозитах европейских отделений, получат свои вклады назад.