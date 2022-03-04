Олаф Шольц по телефону обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Олаф Шольц по телефону обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Фото: kremlin.ru

Олаф Шольц по телефону обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Фото: kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ и украинским президентом, в ходе которого были поднята на обсуждение ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Украинский президент Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая произошла в ночь с четверга на пятницу. Об этом на брифинге в Берлине рассказал заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщают РИА Новости.

«Звонил президент Зеленский и проинформировал канцлера об актуальном развитии ситуации вокруг АЭС», — заявил Бюхнер.

Как стало известно, по данным Минобороны, в ночь с 3 на 4 марта на территории Запорожской АЭС произошел пожар. По данным украинской Госслужбы по ЧС, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский 4 марта обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС.