Президент России и канцлер ФРГ провели телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине

Президент России и канцлер ФРГ провели телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине
Президент России и канцлер ФРГ провели телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 марта по телефону обсудили ситуацию на Украине.

О переговорах Путина и Шольца стало известно от кабмина Германии, передают «Известия». Отмечается, что канцлер ФРГ призвал Москву к срочной остановке специальной операции по защите Донбасса.

Кроме того, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, Шольц подчеркнул, что важно обеспечить доступ гуманитарной помощи в район боевых действий.

Также представитель кабмина ФРГ заявил, что президент Путин рассказал Шольцу о планах России и Украины провести третий раунд переговоров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ и украинским президентом. В ходе него была поднята на обсуждение ситуация вокруг Запорожской АЭС.

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