Врач предостерегла, что чрезмерное употребление гречки может быть опасно

Врач предостерегла, что чрезмерное употребление гречки может быть опасно
Врач рассказала, чем грозит чрезмерное употребление гречки. Фото: pixabay

Врач диетолог-эндокринолог рассказала, что употребление гречки в слишком больших количествах может привести к опасным последствиям.

По заключению врача диетолога-эндокринолога PremierMedica Елены Щетининой, злаковые культуры вызывают увеличение уровня сахара в крови, в связи с этим людям с нарушением углеводного обмена необходимо ограничивать употребление гречки в слишком большом количестве. Об этом пишет URA.RU.

Щетинина отметила, что в готовом виде в течение дня желательно съедать не более 300 граммов подобных гречке продуктов.

При этом другая эксперт, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова подчеркивает, что полностью исключать из рациона сложные углеводы не желательно. К ним как раз и относится гречка. Такие углеводы влияют на уровень энергии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач предостерег о нарушениях в организме, которые, вероятнее всего, могут последовать за сидячим образом жизни человека.

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