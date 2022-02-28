Врач рассказал, чем грозит сидячий образ жизни

Врач рассказал, чем грозит сидячий образ жизни
Врач рассказал, чем грозит сидячий образ жизни. Фото: Pixabay

Врач предостерег о нарушениях в организме, которые могут последовать за сидячим образом жизни.

Врач-остеопат Владимир Фролов поделился, что сидячий образ жизни может крайне негативно сказаться на некоторых функциях организма. По мнению специалиста, со временем частое сидение может сказаться даже на эмоционально-психологическом здоровье помимо физического. Об этом Фролов рассказал в эфире «Радио 1».

Прежде всего, по мнению специалиста, это связано с тем, что начинает развиваться напряжение, которое в последствии дебютирует на уровне мягких тканей. Могут наблюдаться такие симптомы как боль в теле, в мышцах и даже депрессия. Фролов отметил, что мышцы становятся более плотными, и в них нарушает циркуляция крови.

News.ru сообщает, что в третей фазе можно ожидать развития фиброза тканей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, как можно справиться с хронической усталостью. Обнаружен один продукт, который может побороть плохое самочувствие.

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