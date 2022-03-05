В Петербурге вход на станцию метро «Пионерская» ограничат с 5 марта по 7 ноября

В Петербурге вход на станцию метро &#171;Пионерская&#187; ограничат с 5 марта по 7 ноября
В Петербурге вход на станцию метро "Пионерская" ограничат с 5 марта по 7 ноября. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге вносятся изменения в режим работы станции метро «Пионерская».

С 5 марта вход на станцию метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге будет ограничен в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Отмечается, что в период с 5 марта по 7 ноября вход в вестибюль со стороны проспекта Испытателей будет закрыт. Чтобы зайти в метро граждане смогут воспользоваться входом с Богатырского проспекта.

В организации просят пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что открытие станции метро «Театральная» в Северной столице перенесли на год. Теперь открытие запланировано не на 2025 года, а на 2026. Отмечается, что решение о переносе открытия станции было принято на фоне высокой социальной напряженности. У станции должно быть два выхода.

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