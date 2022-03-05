Названы основные жалобы пациентов с «омикроном»

Названы основные жалобы пациентов с «омикроном»
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что пациенты с омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость.

По словам эксперта, у большей части пациентов нет такой высокой лихорадки, как это было при «дельте», а также нет такой скорости распространения с поражением легочной ткани.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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Названы основные жалобы пациентов с «омикроном»
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