Названы основные жалобы пациентов с «омикроном»

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что пациенты с омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость.

По словам эксперта, у большей части пациентов нет такой высокой лихорадки, как это было при «дельте», а также нет такой скорости распространения с поражением легочной ткани.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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