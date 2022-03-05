Юрист рассказала, из-за каких форс-мажоров могут быть урезаны зарплаты россиян

В условиях санкций аналитики прогнозируют рост цен, и это не единственный повод для беспокойства россиян. В связи с непростой ситуацией в экономике страны люди опасаются остаться без работы или потерять в зарплате. В каких случаях работодатели могут пойти на такие меры, рассказало издание «Известия».

По словам юриста Ирины Гуковой, есть форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют работодателям платить меньше. Раньше это были локдауны в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, а сегодня это может произойти еще и из-за введения санкций.

Основатель юридической группы «Союз» пояснила, что работодатели мотивируют сокращения разными причинами. Это возможно по техническим, технологическим или организационным факторам.

Важно, чтобы такие решения принимались в соответствии с законом. Работника должны оповестить о сложившейся ситуации минимум за два месяца до увольнения. Часто работодатель предпочитает сократить сотрудника по соглашению сторон. Это должно происходить добровольно, и давление на работника не допустимо.

Если на предприятии принято решение о сокращении зарплаты, то сотрудник вправе получить выплаты за отработанный срок в прежнем размере. Сюда входят компенсации отпуска, больничного.

Отмечается, что если работник не согласился с новыми условиями оплаты труда и решил уволиться, ему полагается выходное пособие. Оно равняется двухнедельной средней зарплате. Также существует практика перевода работника на должность с меньшей зарплатой. Она прописана в статье 72 ТК РФ, а сама процедура снижения зарплаты – в статье 135.

Ранее эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова рассказала, что причиной увольнения не могут стать частые уходы на больничный. Однако работодатели нередко заставляют таких работников написать заявление по собственному желанию и даже применить шантаж.