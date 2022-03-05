Вызывает кашель и слезы: в Петербурге начала клубиться туманом песчаная пыль

Вызывает кашель и слезы: в Петербурге начала клубиться туманом песчаная пыль
В Петербурге начала подниматься пыль. Фото: google.maps

С приходом весны в Петербург пришло не только солнце. В городе поднялась песчаная пыль.

Об этом сообщает Neva.Today в субботу, 5 марта.

Петербуржцы жалуются на стартовавший сезон песчаных бурь. Весна пришла также резко, как и зима. В связи с этим в городе новая напасть.

Если пройти по переулку Гривцова и набережной канала Грибоедова, то можно здорово «прослезиться» и закашляться.

Отмечается, что еще вчера ничего подобного не было. Однако в первый выходной день марта воздух вдруг стал другим, в нем теперь больше пыли.

С началом весенних ветров в воздухе будет не только пыль, но и песок. Издание пишет, что им засыпаны все тротуары и набережные в центре города.

Администрация Северной столицы еще даже не начала отправлять на улицы города машины-пылесосы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен.

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