Какие цветы купить дамам на 8 Марта: советы флористов

Какие цветы купить дамам на 8 Марта: советы флористов
Удачным вариантом для подарка могут быть крокусы, гиацинты или тюльпаны. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Флористы предлагают мужчинам оригинальный подход к подарку на Международный женский день. Вместо недолговечных букетов разумнее в этом году дарить горшки с живыми цветами.

РИА «Новости» пишет, что первоцветы в горшочках способны принести женщинам не меньше радости, чем охапки цветов. Зато их цена будет гораздо меньше. Шикарный букет по сегодняшним меркам может нанести большой урон бюджету. Цены на них в среднем составляют 2500 рублей, рассказала флорист Надежда Плешкова.

Луковичные растения имеют более скромный вид, но могут долго радовать глаз представительниц прекрасного пола и при этом стоят значительно дешевле своих более пышных «конкурентов». Растениевод Наталья Александрова разделяет точку зрения флориста и говорит, что подобный подарок отлично подойдет для того, чтобы поздравить коллег по работе. Удачным вариантом она назвала крокусы, гиацинты или тюльпаны.

Сторонникам традиционных букетов стоит обратить внимание на хризантемы и альстромерии. После срезания они могут долго стоять и не вянуть. А сорванные тюльпаны, нарциссы, ирисы почти не хранятся после попадания в вазу. Их яркие красивые соцветия очень быстро распадаются на лепестки.

Если выбор все же пал на недолговечные сорта, то стоит маскимально продлить их жизнь. Для этого есть простые способы. Так, букеты лучше держать в прохладном месте, ежедневно обновлять ему воду и укорачивать длину стебельков. Вместо ножниц или ножа лучше воспользоваться специальным инструментом – секатором, который не травмирует растения.

Вопреки распространенному мнению, специальные добавки малоэффективны для сохранения цветущего вида растений. Больше влияния они оказывают на воду, то есть замедляют процесс ее порчи.

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