Adobe прервала продажу Photoshop и других своих продуктов в России

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, прерывает продажи своих продуктов в России.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Ранее оформленные подписки будут действовать до истечения срока, но продлить их или купить софт больше пользователи из РФ не смогут.

В заявлении организации на официальном сайте указано, что компания уважает решения властей США, Великобритании и Евросоюза и исполняет их.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.