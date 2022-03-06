Россиян предупредили о возвращении зимней погоды к 9 марта почти во всех регионах страны

Россиян предупредили о возвращении зимней погоды к 9 марта почти во всех регионах страны. Фото: pixabay

Россиян предупредили о возвращении зимней погоды к 9 марта почти во всех регионах страны. Фото: pixabay

В ряде российских регионов ожидается похолодание и возвращение зимней погоды на фоне ультраполярного вторжения и антициклона.

Похолодает к 7-8 марта практически во всех регионах России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптические процессы возвращают россиян в зимнюю погоду. Об этом эксперт сообщил РИА Новостям.

Вильфанд подчеркнул, что существенно погода начнет меняться к 9 марта. Он отметил, что аномальное похолодание стоит ожидать на фоне ультраполярного вторжения — воздушные массы из самых холодных регионов на северо-западе России. Также сыграет свою роль в резком похолодании и антициклон.

Первой под удар холодов попадет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части России. Уже к 10 марта морозы установятся в Москве и Санкт-Петербурге, после станет холоднее в Приволжском федеральном округе. Температура может составлять до 12 градусов ниже нормы. Однако синоптик отмечает, что возвращение к холодам в марте — это привычная ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дворцовый мост в Петербурге окрасится в зеленые и оранжевые цвета в честь Международного женского дня, 8 марта.