Петербуржцев 6 марта ожидает весенний снег и гололедица

В Северной столице наступила весна, но город не спешит прощаться со снегом. Сегодня, 6 марта, петербуржцы могут наблюдать небольшой снег.

Осадки ожидаются утром и днем, но не в большом количестве. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресение ожидается облачная погода.

Днем также ожидается западный, северо-западный умеренный ветер. Синоптики пока обещают плюсовую температуру днем после ночного минуса: столбик термометра не должен опуститься ниже 0, но и подняться выше 2 градусов сегодня ему вряд ли удастся.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, влажность утром составила 84%.

Петербуржцев предупреждают о гололедице на дорогах. Необходимо проявлять внимательность и осторожность при передвижении по городу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в большей части российских регионов ожидается похолодание и возвращение зимней погоды на фоне ультраполярного вторжения и антициклона, предупредил синоптик.