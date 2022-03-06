Университет Хопкинса: на утро 6 марта по всему миру от COVID-19 скончалось почти 6 млн человек

На утро 6 марта по всему миру от COVID-19 скончалось почти 6 млн. Фото: pexels

На утро 6 марта по всему миру от COVID-19 скончалось почти 6 млн. Фото: pexels

Обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе показали, что на утро воскресенья, 6 марта, по всему миру от коронавируса скончалось 5 994 774 человек.

При почти 6 млн скончавшихся от коронавирусной инфекции по всему миру болезнь была зафиксирована у 445 113 128 человек. Россия продолжает оставаться на четвертом месте по количеству умерших.

На сегодняшний день в России от коронавируса скончалось 348 467 человек, выявили инфекцию при этом у 16 619 507. Заболеваемость идет на спад, но случаи все еще фиксируются.

На первом месте по смертности от коронавируса стоит США с 958 437 гражданами. Официально зарегистрировать COVID-19 в стране удалось у 79 265 726 человек.

Чуть ниже США расположилась Бразилия, где от коронавируса скончалось 652 216, а заболело 29 040 800 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что препарат от коронавируса на основе моноклональных антител могут начать проверять на здоровых добровольцах уже через три недели в рамках первой фазы исследования.